СМИ: боевики «Аль-Каиды» присоединились к атакующим Панджшер талибам
Представитель афганского сопротивления Фахим Дашти заявил, что вместе с отрядами запрещённого в России радикального движения «Талибан» мятежную провинцию Панджшер атакуют боевики террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ), сообщает телеканал Al Arabiya.
Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана в своем Twitter заявил, что в боях за долину Пандшер талибы потеряли 350 человек, а 35 боевиков были взяты в плен.
Между тем источники местного телеканала Tolo News сообщили, что радикалы планируют нанести «окончательный удар» по Панджшеру, с использованием своих лучших сил со всей страны и большого количества военной техники.
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