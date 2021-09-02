СМИ: боевики «Аль-Каиды» присоединились к атакующим Панджшер талибам

Представитель афганского сопротивления Фахим Дашти заявил, что вместе с отрядами запрещённого в России радикального движения «Талибан» мятежную провинцию Панджшер атакуют боевики террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ), сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана в своем Twitter заявил, что в боях за долину Пандшер талибы потеряли 350 человек, а 35 боевиков были взяты в плен.

Между тем источники местного телеканала Tolo News сообщили, что радикалы планируют нанести «окончательный удар» по Панджшеру, с использованием своих лучших сил со всей страны и большого количества военной техники.

