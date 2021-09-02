СМИ: талибы планируют захватить Панджшер

Запрещённое в России радикальное движение «Талибан» планирует нанести «окончательный удар» по провинции Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News.

Источник телеканала уточнил, что атака запланирована на вечер четверга, либо в ночь на пятницу, радикалы намерены задействовать свои лучшие силы со всей страны и большое количество военной техники.

Ранее представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил, что переговоры по афганской провинции Панджшер провалились из-за позиции талибов, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиАфганистанТалибан
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