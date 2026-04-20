В ДТП в Ленобласти пострадали девять человек
Авария с участием пяти автомобилей произошла в Тосненском районе Ленинградской области, есть пострадавшие. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Отмечается, что на 99-м километре трассы А-120 столкнулись микроавтобус Mercedes, автомобили Sitrak, Renault Logan, DAF и Chery.
«Предварительно, пострадали 9 человек: двое госпитализированы в ЦРБ г. Тосно, остальные осматриваются на месте», - заявили в МЧС.
На месте находятся сотрудники МВД и скорой помощи.
Ранее в Забайкальском крае попал в ДТП автобус с туристами из Китая, погибли два человека, 14 получили травмы, пишет Ura.ru.
