СМИ: Блогеру Михаилу Литвину аннулировали военный билет
Видеоблогер и предприниматель Михаил Литвин остался без военного билета. Он был аннулирован Следственным комитетом из-за некорректного адреса прописки, сообщает Telegram-канал Mash.
В публикации отмечается, что 25-летний мужчина был вызван для проверки документов в Военную прокуратуру. Уточняется, что в его личном деле нашли временную регистрацию в общежитии МГТУ им. Баумана. Литвин никогда не учился в этом вузе. УФМС уже подтвердила, что его данные не поступали в местное ведомство. Сообщается, что блогер признался, что оформить документы ему помогли интернет-знакомые.
Согласно материалу, его категория запаса А2 (ограниченно годен) была признана недействительной. Ему придется заново пройти медкомиссию. Он еще может попасть под весенний призыв.
Ранее сообщалось, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру России проверить информацию о военном билете Литвина, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru