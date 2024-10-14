Избитого блогером Литвиным фаната Плынина арестовали на 13 суток

Футбольного фаната Сергея Плынина, которого ударил блогер Михаил Литвин, Кузьминский районный суд Москвы приговорил к аресту на срок 13 суток. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Плынина признали виновным в мелком хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел на футбольном матче 12 октября. Команда Lit Energy одержала победу над клубом СКА, за который болел Плынин, со счетом 1:0. Во время матча Плынин позволил себе оскорбления в адрес президента Lit Energy Литвина, скандируя нецензурную кричалку.

Ранее Литвина также приговорили к 13 суткам ареста.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроисшествияАрестФутбольные ФанатыХулиганство

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