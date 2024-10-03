СМИ: Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
Блогеров Артема и Валерию Чекалиных задержали на 48 часов. Кроме того, был задержан соучредитель компании по реализации косметических средств Роман Вишняк. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сообщается, что организовывать марафоны Чекалиным посоветовал именно Вишняк. Он отвечал за организационную деятельность, за что получал около четверти от дохода. Параллельно Чекалины и Вишняк основали организацию по продаже питания и косметики, после чего Вишняк получал дивиденды, находясь в США.
Впоследствии задержанные решили принимать деньги сразу через Банки Дубая. Следователи сочли, что деньги переводились по фиктивным документам, при этом заявление писал не Вишняк, а уволенный в мае текущего года один из экс-руководитель предприятия «Би Фит».
По итогам очной ставки и допросов было принято решение задержать Чекалиных, хотя изначально планировалось задержать только Вишняка.
Ранее МВД завело новое уголовное дело против Чекалиных о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru