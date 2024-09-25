СМИ: Блогера из Таджикистана отправили в СИЗО за оскорбление россиянок

Суд перевел в СИЗО из-под домашнего ареста блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя), обвиняемого в возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дело в отношении бойца ММА Исмаилова поступило в московский суд

По мнению следствия, это необходимо, поскольку Раджабзоде может совершить побег на родину.

Напомним, таджикский блогер находился под домашним арестом с января 2024 года. В одном из видеоматериалов он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиянок. По словам самого блогера, на видео записан не его голос.

Ранее руководителя межрегионального узбекского землячества «Ватандош» в России Усмана Баратова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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