СМИ: Блогера из Таджикистана отправили в СИЗО за оскорбление россиянок
Суд перевел в СИЗО из-под домашнего ареста блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя), обвиняемого в возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По мнению следствия, это необходимо, поскольку Раджабзоде может совершить побег на родину.
Напомним, таджикский блогер находился под домашним арестом с января 2024 года. В одном из видеоматериалов он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиянок. По словам самого блогера, на видео записан не его голос.
Ранее руководителя межрегионального узбекского землячества «Ватандош» в России Усмана Баратова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru