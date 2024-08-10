Дело в отношении бойца ММА Исмаилова поступило в московский суд

Российский боец ММА Магомед Исмаилов может получить наказание в виде 15 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что дело в отношении Исмаилова уже поступило в Таганский районный суд Москвы. В качестве наказания кроме ареста боец также может получить штраф в размере 20 тысяч рублей или исправительные работы.

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По данным источника, дело против спортсмена могли возбудить из-за видео, которое он примерно год назад опубликовал на своей странице в одной из соцсетей. В этом ролике Исмаилов грубо раскритиковал рейды, которые правоохранители проводили в мечетях.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева за оскорбления по национальному признаку.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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