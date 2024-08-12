Глава узбекского землячества приговорён к четырем годам за разжигание розни

Руководитель межрегионального узбекского землячества «Ватандош» в России Усман Баратов приговорён к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным по уголовному делу о возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Вердикт огласил Ступинский суд Московской области, передает RT. Уголовное дело в отношении Баратова было возбуждено в январе текущего года из-за его публикаций в соцсетях.