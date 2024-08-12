Глава узбекского землячества приговорён к четырем годам за разжигание розни
Руководитель межрегионального узбекского землячества «Ватандош» в России Усман Баратов приговорён к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным по уголовному делу о возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Вердикт огласил Ступинский суд Московской области, передает RT. Уголовное дело в отношении Баратова было возбуждено в январе текущего года из-за его публикаций в соцсетях.
По данным Следственного комитета, Баратов совместно с соучастниками 16 декабря 2023 года разместил на своей странице изображение с картинкой в виде курицы с текстом, который имел признаки возбуждения ненависти и вражды к гражданам РФ и участникам спецоперации на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это подтвердила психолого-лингвистическая судебная экспертиза.
Баратов, в частности, написал, что его задевает термин «русский». В публикации также были допущены оскорбления участников СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru