Глава узбекского землячества приговорён к четырем годам за разжигание розни

Руководитель межрегионального узбекского землячества «Ватандош» в России Усман Баратов приговорён к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным по уголовному делу о возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Вердикт огласил Ступинский суд Московской области, передает RT. Уголовное дело в отношении Баратова было возбуждено в январе текущего года из-за его публикаций в соцсетях.

Глава узбекского землячества отказался признавать вину в возбуждении вражды

По данным Следственного комитета, Баратов совместно с соучастниками 16 декабря 2023 года разместил на своей странице изображение с картинкой в виде курицы с текстом, который имел признаки возбуждения ненависти и вражды к гражданам РФ и участникам спецоперации на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это подтвердила психолого-лингвистическая судебная экспертиза.

Баратов, в частности, написал, что его задевает термин «русский». В публикации также были допущены оскорбления участников СВО.

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Фото: t.me/sledcom_press
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