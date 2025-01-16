СМИ: Беспилотники ВСУ массово атаковали Тамбовскую область

В Тамбовской области произошел массовый налет беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ

По предварительным данным, все беспилотники летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать.

Очевидцы видели в небе несколько БПЛА самолетного типа.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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