При обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребенок
22 апреля 202610:24
Тела двух человек извлекли из-под завалов жилого дома в Сызрани. Об этом сообщает МЧС.
Ранее стало известно, что подъезд жилого дома в Сызрани частично обрушился после налета беспилотников. Сообщалось о 12 пострадавших, троих из которых госпитализировали, пишет Ura.ru. Специалисты вели обследование и разбор завалов.
«В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек», - заявили в МЧС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы, погибшие - женщина и ребенок.
