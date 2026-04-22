При обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребенок

Тела двух человек извлекли из-под завалов жилого дома в Сызрани. Об этом сообщает МЧС.

В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников

Ранее стало известно, что подъезд жилого дома в Сызрани частично обрушился после налета беспилотников. Сообщалось о 12 пострадавших, троих из которых госпитализировали, пишет Ura.ru. Специалисты вели обследование и разбор завалов.

«В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек», - заявили в МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы, погибшие - женщина и ребенок.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
