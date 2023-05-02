СМИ: беспилотник ВСУ сбросил бомбу в Белгородской области
Дрон украинской армии сбросил взрывное устройство на месте строительства защитных сооружений в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, атака произошла 2 мая около 13:00 недалеко от села Прилесье.
Работавший на объекте 46-летний мужчина получил контузию. Пострадавшему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации.
Вечером 2 мая произошел подрыв железнодорожного полотна в Брянской области. В РЖД сообщили о сходе с рельсов локомотива и 20 грузовых вагонов.
Накануне украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. Силы флота и ПВО отразили нападение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru