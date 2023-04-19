СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать электростанцию под Белгородом
19 апреля 202310:24
Украинский беспилотник попытался атаковать электростанцию под Белгородом, аппарат был сбит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, беспилотник самолетного типа обнаружили возле села Драгунское. Объект сразу же уничтожили, отмечает «Свободная пресса».
«К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал», — пишет SHOT.
В ночь на понедельник БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство на тепловую электростанцию в Белгороде, часть города осталась без света, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru