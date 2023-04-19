СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать электростанцию под Белгородом

В центре Москвы подожгли машину директора благотворительного фонда «Дар» Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за Ураза-байрама В московской инфекционной больнице №1 открылся центр экстракорпоральной мембранной оксигенации С 19 по 21 апреля в «Сколково» пройдет 18-й Всероссийский форум-выставка «Госзаказ»