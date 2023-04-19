СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать электростанцию под Белгородом

Украинский беспилотник попытался атаковать электростанцию под Белгородом, аппарат был сбит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Село в Белгородской области обстреляли второй раз за день

По данным издания, беспилотник самолетного типа обнаружили возле села Драгунское. Объект сразу же уничтожили, отмечает «Свободная пресса».

«К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал», — пишет SHOT.

В ночь на понедельник БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство на тепловую электростанцию в Белгороде, часть города осталась без света, напоминает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
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