СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области
В Московской области беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома», сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, беспилотник нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. На место следуют экстренные службы и сапёры, пишет Shot. Отмечается, что после крушения взрыва не наблюдалось.
Сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что беспилотник залетел в окно квартиры на улице Попова. По словам градоначальника, никто не пострадал. Жителям предложили разместиться в гостинице, пока на месте ЧП работают спецслужбы.
Кроме того, некий объект, похожий на беспилотник, упал в Адыгее. Позднее Минобороны РФ официально сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Адыгее и Краснодарском крае.
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