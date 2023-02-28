СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области

По данным издания, беспилотник нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. На место следуют экстренные службы и сапёры, пишет Shot. Отмечается, что после крушения взрыва не наблюдалось.

Сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что беспилотник залетел в окно квартиры на улице Попова. По словам градоначальника, никто не пострадал. Жителям предложили разместиться в гостинице, пока на месте ЧП работают спецслужбы.

Кроме того, некий объект, похожий на беспилотник, упал в Адыгее. Позднее Минобороны РФ официально сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Адыгее и Краснодарском крае.

