СМИ: беспилотник сбросил бомбу на строящееся здание в Брянской области

В Брянской области дрон сбросил взрывное устройство на строящееся здание, сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации издания, беспилотник атаковал территорию у поселка Алес. Населенный пункт расположен менее чем в километре от границы с Украиной.

Предположительно, дрон сбросил осколочную гранату ВОГ-17. Повреждения получил один экскаватор.

Вечером 2 мая в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов. Происшествие произошло на перегоне между станциями Снежетьская и Белые Берега, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьБеспилотники

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