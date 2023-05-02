СМИ: беспилотник сбросил бомбу на строящееся здание в Брянской области
2 мая 202323:16
В Брянской области дрон сбросил взрывное устройство на строящееся здание, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, беспилотник атаковал территорию у поселка Алес. Населенный пункт расположен менее чем в километре от границы с Украиной.
Предположительно, дрон сбросил осколочную гранату ВОГ-17. Повреждения получил один экскаватор.
Вечером 2 мая в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов. Происшествие произошло на перегоне между станциями Снежетьская и Белые Берега, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru