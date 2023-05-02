СМИ: беспилотник сбросил бомбу на строящееся здание в Брянской области

По информации издания, беспилотник атаковал территорию у поселка Алес. Населенный пункт расположен менее чем в километре от границы с Украиной.

Предположительно, дрон сбросил осколочную гранату ВОГ-17. Повреждения получил один экскаватор.

Вечером 2 мая в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов. Происшествие произошло на перегоне между станциями Снежетьская и Белые Берега, сообщает «Радиоточка НСН».

