СМИ: Автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит в Лондоне

Автомобиль врезался в Лондоне в ворота резиденции премьер-министра Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию британской столицы.

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По данным стражей порядка, после инцидента Даунинг-стрит был задержан мужчина, его подозревают в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.

«Пострадавших нет», - добавили в полиции.

Ранее в Мексике сгорел микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком. В результате ДТП погибли не менее 26 человек, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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