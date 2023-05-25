СМИ: Автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит в Лондоне
25 мая 202318:57
Автомобиль врезался в Лондоне в ворота резиденции премьер-министра Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию британской столицы.
По данным стражей порядка, после инцидента Даунинг-стрит был задержан мужчина, его подозревают в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.
«Пострадавших нет», - добавили в полиции.
Ранее в Мексике сгорел микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком. В результате ДТП погибли не менее 26 человек, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru