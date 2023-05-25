СМИ: Автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит в Лондоне

По данным стражей порядка, после инцидента Даунинг-стрит был задержан мужчина, его подозревают в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.

«Пострадавших нет», - добавили в полиции.

Ранее в Мексике сгорел микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком. В результате ДТП погибли не менее 26 человек, сообщает «Свободная пресса».