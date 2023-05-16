Розенбаум едва не попал в ДТП в Ростовской области

Машина Александра Розенбаума попала в ДТП в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Новчеркасске. Певец приехал с город с гастролями, когда Розенбаум вышел из внедорожника, то в этом момент в автомобиль артиста врезался ВАЗ, водитель которого сдал назад с открытой дверью.

В ДТП никто не пострадал. Автомобиль певца получил несколько царапин.

