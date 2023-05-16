Розенбаум едва не попал в ДТП в Ростовской области
16 мая 202320:59
Машина Александра Розенбаума попала в ДТП в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в Новчеркасске. Певец приехал с город с гастролями, когда Розенбаум вышел из внедорожника, то в этом момент в автомобиль артиста врезался ВАЗ, водитель которого сдал назад с открытой дверью.
В ДТП никто не пострадал. Автомобиль певца получил несколько царапин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru