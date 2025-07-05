В Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека
5 июля 202509:22
Такси и автомобиль Chevrolet столкнулись на Южнобутовской улице в Москве, есть пострадавшие. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что авария произошла в 05:00. Предварительно, водитель такси не уступил дорогу Chevrolet и не предоставил машине преимущество проезда.
«В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля такси, а также пассажир Chevrolet», - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее на Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись автобус маршрута 309 и два автомобиля.
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