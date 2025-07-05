В Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека

Такси и автомобиль Chevrolet столкнулись на Южнобутовской улице в Москве, есть пострадавшие. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры города.

Отмечается, что авария произошла в 05:00. Предварительно, водитель такси не уступил дорогу Chevrolet и не предоставил машине преимущество проезда.

«В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля такси, а также пассажир Chevrolet», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее на Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись автобус маршрута 309 и два автомобиля.

