Членство крымского депутата в «Единой России» приостановили после смертельного ДТП

Крымское отделение партии «Единая Россия» приостановило членство депутата Госсовета Крыма Игора Буданова после сообщений о смертельном ДТП с его участием, сообщает пресс-служба политорганизации.

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В сообщении говорится, что решение было принято в связи с информацией в СМИ и соцсетях, согласно которой парламентарий на автомобиле BMW сбил жительницу Симферополя и покинул место ДТП, а пострадавшая впоследствии скончалась в больнице.

«Крымское региональное отделение «Единой России» в соответствии с уставом приостановило членство Буданова в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего», - отметили в партии.

Глава регионального отделения «единороссов» Владимир Константинов заявил, что если вина Буданова будет доказана, то будет «решаться вопрос об исключении его из партии».

Отметим, что официальной информации о ДТП пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымДепутатДТПЕдиная Россия
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