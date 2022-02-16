Членство крымского депутата в «Единой России» приостановили после смертельного ДТП
Крымское отделение партии «Единая Россия» приостановило членство депутата Госсовета Крыма Игора Буданова после сообщений о смертельном ДТП с его участием, сообщает пресс-служба политорганизации.
В сообщении говорится, что решение было принято в связи с информацией в СМИ и соцсетях, согласно которой парламентарий на автомобиле BMW сбил жительницу Симферополя и покинул место ДТП, а пострадавшая впоследствии скончалась в больнице.
«Крымское региональное отделение «Единой России» в соответствии с уставом приостановило членство Буданова в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего», - отметили в партии.
Глава регионального отделения «единороссов» Владимир Константинов заявил, что если вина Буданова будет доказана, то будет «решаться вопрос об исключении его из партии».
Отметим, что официальной информации о ДТП пока нет.
Ранее американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого была госпитализирована женщина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru