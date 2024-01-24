СМИ: Автобус протаранил толпу людей в Санкт-Петербурге

Автобус врезался в остановку, где стояла толпа людей, в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «112».

Автобус с направлявшимися в Москву костромскими учителями попал в ДТП

Отмечается, что авария произошла на перекрестке улиц Наличной и Беринга (Василеостровский район). Автобус по непонятным причинам потерял управление, сбил людей и перевенулся.

По предварительным данным, сообщается о пятерых пострадавших. На месте трудятся работники экстренных служб.

Ранее школьный автобус перевернулся на автодороге «Пески — Сосново — Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАвтобусСанкт-Петербург

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