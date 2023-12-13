Автобус с направлявшимися в Москву костромскими учителями попал в ДТП

Учителя из Костромской области, ехавшие в Москву, попали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, сообщает РИА Новости.

На Кубани в ДТП с автобусом и большегрузами погибли пять человек

Уточняется, что преподаватели и руководители образовательных организаций региона следовали в столицу на торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года педагога и наставника в России.

В результате ДТП пострадали несколько педагогов, водитель автобуса погиб.

Ранее школьный автобус попал в ДТП в Приморском крае, пострадали восемь детей и один взрослый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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