Автобус с направлявшимися в Москву костромскими учителями попал в ДТП
13 декабря 202315:55
Учителя из Костромской области, ехавшие в Москву, попали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что преподаватели и руководители образовательных организаций региона следовали в столицу на торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года педагога и наставника в России.
В результате ДТП пострадали несколько педагогов, водитель автобуса погиб.
Ранее школьный автобус попал в ДТП в Приморском крае, пострадали восемь детей и один взрослый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru