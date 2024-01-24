Школьный автобус перевернулся в Ленинградской области
Школьный автобус перевернулся на автодороге «Пески - Сосново - Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, 38-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.
«В салоне автобуса в момент ДТП находились восемь детей. Никто из них не пострадал», - уточнили автоинспекторы.
Ранее на 10 км автодороги «Черновское - Кундравы» на территории Чебаркульского района Челябинской области два человека погибли в ДТП со школьным автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru