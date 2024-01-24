Школьный автобус перевернулся в Ленинградской области

По данным полиции, 38-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

«В салоне автобуса в момент ДТП находились восемь детей. Никто из них не пострадал», - уточнили автоинспекторы.

Ранее на 10 км автодороги «Черновское - Кундравы» на территории Чебаркульского района Челябинской области два человека погибли в ДТП со школьным автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



