СМИ: Асфальт ушел под землю в центре Москвы

Асфальт провалился в Таганском районе Москвы (ЦАО), сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Отмечается, что инцидент произошел на Международной улице близ пешеходного перехода у жилого дома № 18/30. Местные жители сообщили о дыре в асфальте коммунальным службам. Яму огородили лентой, движение транспорта по части улицы временно перекрыли.

В Центре организации дорожного движения заявили репортерам издания «Москва онлайн», что за случившееся отвечает «Мосводоканал», его сотрудники устранят разрушение дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что автомобиль провалился под асфальт в городе Азове (Ростовская область) во время движения, женщину-водителя доставали через багажник.

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ФОТО: РИА Новости
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