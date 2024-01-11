СМИ: Асфальт ушел под землю в центре Москвы

Отмечается, что инцидент произошел на Международной улице близ пешеходного перехода у жилого дома № 18/30. Местные жители сообщили о дыре в асфальте коммунальным службам. Яму огородили лентой, движение транспорта по части улицы временно перекрыли.

В Центре организации дорожного движения заявили репортерам издания «Москва онлайн», что за случившееся отвечает «Мосводоканал», его сотрудники устранят разрушение дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что автомобиль провалился под асфальт в городе Азове (Ростовская область) во время движения, женщину-водителя доставали через багажник.

