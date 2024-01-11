СМИ: Асфальт ушел под землю в центре Москвы
Асфальт провалился в Таганском районе Москвы (ЦАО), сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что инцидент произошел на Международной улице близ пешеходного перехода у жилого дома № 18/30. Местные жители сообщили о дыре в асфальте коммунальным службам. Яму огородили лентой, движение транспорта по части улицы временно перекрыли.
В Центре организации дорожного движения заявили репортерам издания «Москва онлайн», что за случившееся отвечает «Мосводоканал», его сотрудники устранят разрушение дорожного полотна.
Ранее сообщалось, что автомобиль провалился под асфальт в городе Азове (Ростовская область) во время движения, женщину-водителя доставали через багажник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Александр Маршал заявил, что не обсуждает СВО с живущей в США дочерью
- Стилист Рогов назвал самую модную вещь из сериала «Слово пацана»
- МЧС: В России происходит до 10 пожаров в день из-за гаджетов на зарядке
- Агроэкспорт: Россия за 11 месяцев увеличила экспорт сухого молока в 5 раз
- Стоимость биткойна превысила 48 тысяч долларов впервые с 27 декабря 2021 года
- В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек
- В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся Ан-2
- Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
- Сугробы в Москве превысили климатическую норму на 20%
- СМИ: Спрос россиян на покупку недвижимости в ОАЭ вырос на 12%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru