Два автомобиля провалились в кипяток на парковке в Новосибирске
Два автомобиля провалились в кипяток, образовавшийся на парковке в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство передает, что яма с кипятком возникла на улице Семьи Шамшиных. Из-за прорыва трубы на асфальте образовались трещины, в которые и попали припаркованные легковушки.
Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) заявил, что последствия аварии будут ликвидированы до утра четверга. В компании также подчеркнули, что ущерб владельцам будут компенсирован.
В настоящий момент поврежденный участок отключен от теплоснабжения. Из-за последствий аварии без тепла остался 21 многоквартирный дом и три больницы.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что тарифы на капремонт для граждан вырастут вслед за повышением стоимости госконтрактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru