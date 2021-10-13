Два автомобиля провалились в кипяток на парковке в Новосибирске

Два автомобиля провалились в кипяток, образовавшийся на парковке в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство передает, что яма с кипятком возникла на улице Семьи Шамшиных. Из-за прорыва трубы на асфальте образовались трещины, в которые и попали припаркованные легковушки.

Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) заявил, что последствия аварии будут ликвидированы до утра четверга. В компании также подчеркнули, что ущерб владельцам будут компенсирован.

В настоящий момент поврежденный участок отключен от теплоснабжения. Из-за последствий аварии без тепла остался 21 многоквартирный дом и три больницы.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что тарифы на капремонт для граждан вырастут вслед за повышением стоимости госконтрактов.

