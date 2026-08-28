Эксперт раскрыл главные схемы обмана школьников в интернете
Российские школьники все чаще становятся жертвами интернет-аферистов, которые используют схемы с фейковыми выигрышами, взломанными страницами друзей, ложными звонками и шантажом. Об основных сценариях обмана несовершеннолетних «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании Secure-T Харитон Никишкин.
Одной из самых распространенных уловок остается обещание бесплатных призов, скидок или внутриигровой валюты. Для получения несуществующего подарка ребенка просят перейти по подозрительной ссылке и ввести реквизиты банковской карты.
Другая популярная схема подразумевает рассылку сообщений со взломанных аккаунтов знакомых с просьбой перевести средства. В таких случаях эксперт советует обязательно перепроверять информацию, связавшись с другом по альтернативному каналу связи.
Злоумышленники также активно эксплуатируют увлечение детей видеоиграми, предлагая дешевые внутриигровые предметы, донаты или временные усиления характеристик персонажей. Аферисты выманивают деньги или заставляют вводить логин и пароль на сторонних ресурсах. Специалист рекомендует совершать любые покупки исключительно через официальные магазины и никогда не указывать учетные данные на непроверенных сайтах.
Ранее родителям рассказали, как обезопасить ребенка от мошенников перед 1 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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