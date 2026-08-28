Эксперт раскрыл главные схемы обмана школьников в интернете

Российские школьники все чаще становятся жертвами интернет-аферистов, которые используют схемы с фейковыми выигрышами, взломанными страницами друзей, ложными звонками и шантажом. Об основных сценариях обмана несовершеннолетних «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании Secure-T Харитон Никишкин.

Одной из самых распространенных уловок остается обещание бесплатных призов, скидок или внутриигровой валюты. Для получения несуществующего подарка ребенка просят перейти по подозрительной ссылке и ввести реквизиты банковской карты.