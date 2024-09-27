СМИ: Архангельский депутат Сметанин погиб в авиакатастрофе в Архангельской области
Депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин погиб в авиакатастрофе в Архангельской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Вместе с депутатом на борту также находился собственник летательного аппарата — предприниматель Алексей Семенов, которому также не удалось выжить.
Обломки вертолета обнаружили в пяти километрах от населенного пункта Бычье, где происходила его дозаправка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson 44, на борту которого находился Сметанин, пропал с экранов радаров под Архангельском.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru