СМИ: Архангельский депутат Сметанин погиб в авиакатастрофе в Архангельской области

Вместе с депутатом на борту также находился собственник летательного аппарата — предприниматель Алексей Семенов, которому также не удалось выжить.

Обломки вертолета обнаружили в пяти километрах от населенного пункта Бычье, где происходила его дозаправка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson 44, на борту которого находился Сметанин, пропал с экранов радаров под Архангельском.

