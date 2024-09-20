Множество нарушений выявили в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета на Камчатке

Множественные нарушения выявили специалисты Ространснадзора в работе авиакомпании «Витязь-Аэро» после крушения её вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают «Известия».

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Как отмечается, все 63 пилота перевозили пассажиров без прохождения необходимой подготовки.

«Более половины авиапарка эксплуатировалась с отступлениями от требований по поддержанию летной годности», - подчеркнули в Ространснадзоре.

При этом, в ходе проверки выявлено сокрытие десяти событий с признаками авиационных инцидентов. 17 пилотов регулярно перерабатывали.

Ранее следователи озвучили приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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