СМИ: Частный вертолет Robinson 44 пропал с радаров под Архангельском
26 сентября 202418:22
Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, на борту пропавшего вертолета находились два человека.
Известно, что вертолет летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе области.
Ранее спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, на борту которого было три человека, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Частный вертолет Robinson 44 пропал с радаров под Архангельском
- Власти Астаны предложили «расстрелять» самокатчиков и велосипедистов
- США ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex
- СМИ: Россиянин открыл стрельбу из-за сноса домов возле водохранилища
- США направят Израилю $8,7 млрд на «поддержку военных усилий»
- ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован командир воздушных сил «Хезболлах»
- СМИ: Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
- СМИ: Вооруженный автоматом срочник сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье
- Объем выданных автокредитов увеличился в два раза
- СМИ: Вооруженные силы Судана начали наступление на позиции СБР в Хартуме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru