СМИ: Частный вертолет Robinson 44 пропал с радаров под Архангельском

Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Множество нарушений выявили в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета на Камчатке

По данным агентства, на борту пропавшего вертолета находились два человека.

Известно, что вертолет летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе области.

Ранее спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, на борту которого было три человека, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:Архангельская ОбластьВертолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры