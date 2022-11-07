СМИ: арестован третий подозреваемый по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»
7 ноября 202214:06
Суд в Москве арестовал журналиста Тамерлана Бигаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что Бигаев стал третьим подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей.
Ранее по данному делу были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru