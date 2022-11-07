СМИ: арестован третий подозреваемый по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Суд в Москве арестовал журналиста Тамерлана Бигаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора

Собеседник агентства уточнил, что Бигаев стал третьим подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей.

Ранее по данному делу были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РостехУголовное ДелоАрест
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