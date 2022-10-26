Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Журналистка Ксения Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова, заявив, что не верит в предъявляемые ему обвинения. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Суханов был арестован в Москве. Сообщалось, что тот уже согласился сотрудничать со следствием и признал получение 800 тысяч рублей от главы «Ростеха» Чемезова. Ему грозит от 7 до 15 лет.
Собчак выразила надежду, что скоро в этом разберутся и убедятся, что это чушь. «Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать», - написала она.
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