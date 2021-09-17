СМИ: актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда

Народный артист РФ Михаил Пореченков стал участником драки, произошедшей в аэропорту Салехарда, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства рассказали, что в автобусе, который доставляет пассажиров к трапу самолёта, произошла словесная перепалка, закончившаяся дракой. Источники добавили, что дерущихся быстро разняли, полицию вызывать не потребовалось. Что стало причиной инцидента не уточняется.

В настоящее время Пореченков находится в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы». По информации агентства, организаторы тура факт драки категорически отрицают.

Ранее было прекращено уголовное дело против актёра Александра Паля, который весной избил хоккеиста.