СМИ: актёр Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда
Народный артист РФ Михаил Пореченков стал участником драки, произошедшей в аэропорту Салехарда, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства рассказали, что в автобусе, который доставляет пассажиров к трапу самолёта, произошла словесная перепалка, закончившаяся дракой. Источники добавили, что дерущихся быстро разняли, полицию вызывать не потребовалось. Что стало причиной инцидента не уточняется.
В настоящее время Пореченков находится в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы». По информации агентства, организаторы тура факт драки категорически отрицают.
Ранее было прекращено уголовное дело против актёра Александра Паля, который весной избил хоккеиста.
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