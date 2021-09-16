Уголовное дело против Александра Паля прекращено

Паль был задержан 25 апреля по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью Антипову. Как ранее заявлял Паль, спортсмен был нетрезв и решил справить нужду рядом с автомобилем, в котором находился Паль. Из-за этого началась драка, после которой Антипов был доставлен в больницу имени Пирогова с переломом костей лица и ушибами.

