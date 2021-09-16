Уголовное дело против Александра Паля прекращено

Уголовное дело против актера Александра Паля, который весной избил хоккеиста, прекращено. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Пострадавший, игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов отказался от обвинений в адрес артиста, заявив, что «травмы получены из-за падения с высоты собственного роста».

В отношении Паля возбудили уголовное дело

Паль был задержан 25 апреля по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью Антипову. Как ранее заявлял Паль, спортсмен был нетрезв и решил справить нужду рядом с автомобилем, в котором находился Паль. Из-за этого началась драка, после которой Антипов был доставлен в больницу имени Пирогова с переломом костей лица и ушибами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерУголовное Дело
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