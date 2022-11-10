СМИ: актёр Андрей Стоянов найден мёртвым

Российский актёр Андрей Стоянов найден мёртвым в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти

Собеседник агентства уточнил, что признаков насильственной смерти нет.

По данным Telegram-канала «Shot», предварительной причиной смерти называют передозировку. Уточняется, что 48-летний мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь, однако спасти актёра не удалось.

Андрей Стоянов известен по работам в фильмах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех» и других, а также по сериалам про полицию.

Ранее российская оперная певица Галина Писаренко скончалась на 89-м году жизни, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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