СМИ: актёр Андрей Стоянов найден мёртвым
Российский актёр Андрей Стоянов найден мёртвым в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что признаков насильственной смерти нет.
По данным Telegram-канала «Shot», предварительной причиной смерти называют передозировку. Уточняется, что 48-летний мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь, однако спасти актёра не удалось.
Андрей Стоянов известен по работам в фильмах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех» и других, а также по сериалам про полицию.
Ранее российская оперная певица Галина Писаренко скончалась на 89-м году жизни, сообщает RT.
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