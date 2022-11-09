Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти

«Мэриэнн и семья потеряли любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», — написал музыкант.

Маккаферти было 76 лет, пишет Ura.ru. Причина смерти музыканта пока неизвестна.

Дэн Маккаферти родился в 1946 году в шотландском Данфермлине. В 1968 году вместе с Эгнью, гитаристом Мэнни Чарльтоном и барабанщиком Дарреллом Суитом он основал группу Nazareth. Музыкант покинул коллектив в 2013 году из-за проблем со здоровьем: Маккаферти страдал хронической обструктивной болезнью легких, отмечает телеканал «360».

