СМИ: Экс-участник группы Little Big Лиссов попал в реанимацию

Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash».

Согласно данным, музыкант жаловался на затрудненное дыхание и боль в груди. Отмечается, что сейчас врачи проводят обследование Лиссова. Также сообщается, что музыкант хочет вернуться поскорее домой, поскольку у него запланирован концерт.

Участник Little Big Лиссов решил покинуть группу, когда они отправились в тур в США в 2022 году. Затем он вернулся в Петербург и продолжил заниматься музыкой в своей рок-группе Jane Air, передает «Радиоточка НСН».



