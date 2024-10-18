СМИ: Экс-участник группы Little Big Лиссов попал в реанимацию
Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, музыкант жаловался на затрудненное дыхание и боль в груди. Отмечается, что сейчас врачи проводят обследование Лиссова. Также сообщается, что музыкант хочет вернуться поскорее домой, поскольку у него запланирован концерт.
Участник Little Big Лиссов решил покинуть группу, когда они отправились в тур в США в 2022 году. Затем он вернулся в Петербург и продолжил заниматься музыкой в своей рок-группе Jane Air, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru