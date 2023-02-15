СМИ узнали о вылете Миг-31 на перехват НЛО в Ленобласти
На перехват неопознанного летающего объекта в Ленинградской области вылетел боевой самолет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в Западном военном округе.
Инцидент произошел днем 15 февраля в небе над городом Лодейное поле. Радары засекли неизвестный объект.
По данным СМИ, нарушитель спокойствия менял курс и скорость в нарушение законов физики.
Издание уточняет, что объект двигался со сверхзвуковой скоростью и менял траекторию под углом 90 градусов.
На перехват подняли истребитель МиГ-31. Приблизиться к неопознанному объекту не получилось.
«Погоняли его, и он ушел из нашей зоны ответственности», - передает издание слова источника.
Наблюдаемые над территорией США неопознанные объекты не имеют отношения к НЛО, передает НСН.
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