СМИ узнали о вылете Миг-31 на перехват НЛО в Ленобласти

Инцидент произошел днем 15 февраля в небе над городом Лодейное поле. Радары засекли неизвестный объект.

По данным СМИ, нарушитель спокойствия менял курс и скорость в нарушение законов физики.

Издание уточняет, что объект двигался со сверхзвуковой скоростью и менял траекторию под углом 90 градусов.

На перехват подняли истребитель МиГ-31. Приблизиться к неопознанному объекту не получилось.

«Погоняли его, и он ушел из нашей зоны ответственности», - передает издание слова источника.

Наблюдаемые над территорией США неопознанные объекты не имеют отношения к НЛО, передает НСН.

