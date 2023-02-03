СМИ: администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова задержали по делу о вымогательстве
Администратор Telegram-канала «Новый Век» Александр Гусов был задержан в Москве, сообщает Readovka со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания рассказал, что была установлена причастность мужчины к вымогательству в особо крупном размере, следствие настаивает на аресте.
«После проведения с Гусовым следственных действий следователи намерены просить для него меру пресечения в виде заключения под стражу», - добавил источник.
Ранее Тверской суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года, сообщает НСН.
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