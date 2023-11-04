Минздрав Газы: Не меньше 12 человек погибли при израильском ударе по школе на севере Газы

Как минимум 12 человек погибли в результате удара израильских ВВС по школе на севере Газы, сообщил Минздрав региона.

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Более 50 человек пострадали при инциденте.

По данным СМИ, в здании проживали тысячи перемещенных лиц. Школа приняла их по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным палестинского движения ХАМАС, погибли не менее 195 человек, более 700 пострадали. Армия обороны подтвердила удар, объяснив, что таким образом пыталась ликвидировать командира ХАМАС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаПогибшиеИзраильСектор Газа

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