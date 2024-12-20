СМИ: 15 человек пострадали при обстреле Рыльска в Курской области

Минимум 15 мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ города Рыльск в Курской области, передает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, в результате украинского обстрела загорелось здание педучилища, также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть и несколько частных домов.

Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

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