Полиция задержала 11 мотоциклистов в Москве за инсценировку ДТП

11 мотоциклистов задержаны в Москве по делу о незаконном получении средств, сообщает газета Коммерсант. Возраст подозреваемых варьируется от 18 до 45 лет. Участники преступного сообщества инсценировали ДТП, специально повреждая мотоциклы, благодаря чему получали от страховых компаний выплаты за каждое происшествие.

«Злоумышленники заявляли о повреждениях, якобы полученных в ходе дорожно-транспортных происшествий, и получали от страховых компаний от 400 тыс. до 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении полиции.