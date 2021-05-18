ГИБДД раскрыла типичные причины ДТП с участием мотоциклов

Мотоциклисты чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с их участием. Такие данные озвучил заместитель начальника Управления ГИБДД подмосковного главка МВД Владимир Севостьянов. По его словам, мотоциклы обычно сталкиваются с другими транспортными средствами, в основном с легковыми автомобилями.

В качестве подтверждения Севастьянов привёл статистику по авариям за первые четыре месяца текущего года. «Из 28 зарегистрированных ДТП с пострадавшими и погибшими 18 случились из-за нарушения правил дорожного движения мотоциклистами», – рассказал начальник Управления в эфире «Радио 1».

По словам представителя ГИБДД, нередко к авариям с участием мотоциклов приводит неспособность водителя автомобиля точным образом оценить расстояние до приближающегося данного транспортного средства, а также его скорость.