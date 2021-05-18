ГИБДД раскрыла типичные причины ДТП с участием мотоциклов
Мотоциклисты чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с их участием. Такие данные озвучил заместитель начальника Управления ГИБДД подмосковного главка МВД Владимир Севостьянов. По его словам, мотоциклы обычно сталкиваются с другими транспортными средствами, в основном с легковыми автомобилями.
В качестве подтверждения Севастьянов привёл статистику по авариям за первые четыре месяца текущего года. «Из 28 зарегистрированных ДТП с пострадавшими и погибшими 18 случились из-за нарушения правил дорожного движения мотоциклистами», – рассказал начальник Управления в эфире «Радио 1».
По словам представителя ГИБДД, нередко к авариям с участием мотоциклов приводит неспособность водителя автомобиля точным образом оценить расстояние до приближающегося данного транспортного средства, а также его скорость.
Другой широко распространённый вариант ДТП связан с ездой мотоциклистов по обочине дороги. В этом случае столкновение происходит, когда машина съезжает на парковку. Ещё один аварийно-опасный манёвр – езда мотоциклов между полосами.
При этом, согласно статистики Госавтоинспекции Московской области, количество происшествий с участием водителей мототранспорта сокращается последнее время. Так, за 2029 год в регионе зарегистрировано 458 ДТП с 63 человеческими жертвами, 490 человек получили травмы. Это на 11-16% меньше по сравнению с показателями 2019 года.
В нынешнем году позитивная тенденция сохраняется. За январь – апрель в вышеупомянутых 28 авариях погибли три человека, пострадали 26. Количество аварий уменьшилось на 47%, на 77% сократилось число погибших, на 45% – пострадавших.
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