СМИ: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В результате ДТП с участием маршрутного такси и автобуса на Каспийской улице в Москве пострадали 11 человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

В Волгограде три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

По данным источника канала, столкновение произошло поблизости от остановки «Центр крови».

Среди пострадавших два ребенка, медики оказывают травмированным участникам ДТП необходимую помощь. Детали инцидента уточняются.

Ранее на Кубани количество пострадавших после столкновения грузовика и рейсового автобуса увеличилось до 31.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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