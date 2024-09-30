СМИ: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
30 сентября 202415:01
В результате ДТП с участием маршрутного такси и автобуса на Каспийской улице в Москве пострадали 11 человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника канала, столкновение произошло поблизости от остановки «Центр крови».
Среди пострадавших два ребенка, медики оказывают травмированным участникам ДТП необходимую помощь. Детали инцидента уточняются.
Ранее на Кубани количество пострадавших после столкновения грузовика и рейсового автобуса увеличилось до 31.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru