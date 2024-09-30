В Волгограде три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Грузовик MAN и рейсовый автобус №68 столкнулись в Волгограде, есть пострадавшие. Об этом сообщило управление МВД по Волгоградской области.

Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека

Авария произошла 30 сентября в 06:40 на перекрестке улиц Гроссмана и Ополченской.

«Трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью», — подчеркнули в УМВД.

Ранее в Петропавловске-Камчатском столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль «Тойота Рактис», погибли пациент скорой и водитель легковушки, напоминает «Свободная пресса». Еще четыре человека пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
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