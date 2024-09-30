Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека

В больницы госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, среди которых один ребенок.

По предварительным данным, водитель грузовика погиб. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

