Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека
30 сентября 202404:03
На Кубани количество пострадавших после столкновения грузовика и рейсового автобуса увеличилось до 31, сообщил в Telegram региональный оперштаб.
В больницы госпитализированы 22 человека, из них трое — дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, среди которых один ребенок.
По предварительным данным, водитель грузовика погиб. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru