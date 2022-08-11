Три ребенка погибли при пожаре в частном доме Подмосковье

Пожар произошел в частном доме в Подмосковье, в результате чего погибли три ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар после взрывов на аэродроме в Крыму локализован

Инцидент произошел в деревне Малое Видное в трехэтажном кирпичном доме по улице Садовая. По данным МЧС, площадь пожара составила 750 кв. метров.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодмосковьеПожары
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