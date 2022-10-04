Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Череповце

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Череповце в Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой н управление МЧС по региону.

Пожарных не будут призывать по частичной мобилизации

Среди погибших - мужчина и женщина. Также пострадал 4-летний ребенок.

Пожар распространился на 24 квадратных метра. Из дома эвакуировали около 50 человек.

Причина пожара устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
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