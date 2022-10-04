Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Череповце
4 октября 202223:22
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Череповце в Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой н управление МЧС по региону.
Среди погибших - мужчина и женщина. Также пострадал 4-летний ребенок.
Пожар распространился на 24 квадратных метра. Из дома эвакуировали около 50 человек.
Причина пожара устанавливается.
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4 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru