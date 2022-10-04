Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Череповце

Правительство поддержит малый и средний бизнеса в связи с частичной мобилизацией Forbes: Примерно 700 тысяч человек покинули Россию после объявления мобилизации Глава МАГАТЭ собирается в Киев и Москву Оператор «Северного потока» не может обследовать поврежденные участки трубопровода В России вдвое подорожает проезд по платным трассам