Смертельную автоаварию в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими в Амурской области спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, сообщает региональное СУСК РФ.

В автоаварии в Приамурье погибли пять человек

У мужчины в крови найдены следы наркотиков. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На 41-летнего водителя заведено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ДТП погибла семья с детьми 6 и 14 лет, а также один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Амурская ОбластьАварияДТП
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