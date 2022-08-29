Смертельную автоаварию в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель

У мужчины в крови найдены следы наркотиков. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На 41-летнего водителя заведено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ДТП погибла семья с детьми 6 и 14 лет, а также один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.

