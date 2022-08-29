Смертельную автоаварию в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель
Дорожно-транспортное происшествие с погибшими в Амурской области спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, сообщает региональное СУСК РФ.
У мужчины в крови найдены следы наркотиков. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На 41-летнего водителя заведено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в ДТП погибла семья с детьми 6 и 14 лет, а также один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
- Столтенберг призвал нарастить присутствие НАТО в Арктике
- Смертельную автоаварию в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель
- СМИ: ликвидирован квалифицированный состав ВВС Украины
- Лавров: Запад пытается заставить страны мира изменить отношение к России
- Власти Запорожья сопоставили возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
- Разработан законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам
- В Приамурье после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика
- СМИ: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта вокруг Украины
- В автоаварии в Приамурье погибли пять человек
- Пушков прокомментировал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru