Смертельное ДТП в Татарстане: новые подробности

По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля.

Как сообщалось ранее, погибший — водитель автобуса. Пострадавшие госпитализированы в больницу Чистополя.

Ранее на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

