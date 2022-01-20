Смертельное ДТП в Татарстане: новые подробности
В районе населенного пункта Слобода Волчья в Новошешминском район Татарстана рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, сообщает телеканал «360».
По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы.
Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля.
Как сообщалось ранее, погибший — водитель автобуса. Пострадавшие госпитализированы в больницу Чистополя.
Ранее на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
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