В ГИБДД раскрыли причины ДТП с автобусом на юге Москвы
Таксист, автомобиль которого занесло, заявил, что не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с автобусом на Варшавском шоссе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Сообщается, что занос такси Hyundai произошел, когда его водитель пытался обогнать пассажирский автобус.
«Сотрудники ГИБДД установили, что действия водителя легкового автомобиля послужили причиной изменения траектории движения автобуса, водитель которого после столкновения совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в аварии пострадали 9 человек. По сведениям столичного департамента транспорта, в их числе есть двухмесячный ребенок.
Как пишут «Известия», врачи после осмотра десяти человек семерых госпитализировали. Медосмотр продолжается, число госпитализированных может увеличиться.
В субботу, 15 января ДТП в Варшавском шоссе попал автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и такси Hyundai.
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