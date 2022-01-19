Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане умер
19 января 202220:59
Пострадавший в ДТП с автобусом в Татарстане мужчина умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ранее стало известно, что при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком пострадали пять человек.
Погиб водитель автобуса. Остальные пострадавшие находятся в больнице Чистополя.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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19 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru