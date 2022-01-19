Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане умер

Пострадавший в ДТП с автобусом в Татарстане мужчина умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее стало известно, что при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком пострадали пять человек.

Погиб водитель автобуса. Остальные пострадавшие находятся в больнице Чистополя.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.









