Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане умер

Пострадавший в ДТП с автобусом в Татарстане мужчина умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее стало известно, что при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком пострадали пять человек.

Погиб водитель автобуса. Остальные пострадавшие находятся в больнице Чистополя.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.




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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПТатарстан
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